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Вагонка

  • Наличие: на складе в Москве
  • Доставка: сегодня
  • Производитель: «ВудСнаб», Россия
  • Порода: лиственница, сосна, кедр, липа, дуб, ясень, бук
  • Влажность: сухая (до 14%)
  • Дополнительно: крепеж, покраска, брашировка, монтаж

ОТДЕЛ ПРОДАЖ: 8 (977) 294-68-88 tgicon22 waicon22

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Цена товара +/-

Евровагонка сорт C 12.5х96 мм

Вагонка хвоя (сосна, ель),сухая. Длина 2,5-6м в ассортименте

275 ₽
за м²
купить в 1 клик

Вагонка штиль из лиственницы сорт D 14x96 мм

Сибирская лиственница камерной сушки, длина от 2м до 6м

350 ₽
за м²
купить в 1 клик

Вагонка штиль из лиственницы сорт D 14x115 мм

Сибирская лиственница камерной сушки, длина от 2м до 6м

350 ₽
за м²
купить в 1 клик

Вагонка штиль из сосны сорт BC 12.5х96 мм

Вагонка хвоя (сосна, ель), сухая. Длина 2-6м в ассортименте

490 ₽
за м²
купить в 1 клик

Евровагонка сорт AB 12.5х96 мм

Вагонка хвоя (сосна, ель),сухая. Длина 2,5-6м в ассортименте

495 ₽
за м²
купить в 1 клик

Вагонка штиль из лиственницы сорт D 14x140 мм

Сибирская лиственница камерной сушки, длина от 2м до 6м

500 ₽
за м²
купить в 1 клик

Вагонка штиль из сосны сорт BC 12.5х120 мм

Вагонка хвоя (сосна, ель), сухая. Длина 2-6м в ассортименте

500 ₽
за м²
купить в 1 клик

Вагонка штиль из сосны сорт A 12.5х120 мм

Вагонка хвоя (сосна, ель), сухая. Длина 2-6м в ассортименте

517 ₽
за м²
купить в 1 клик

Вагонка штиль из сосны сорт BC 16х140 мм

Вагонка хвоя (сосна, ель), сухая. Длина 2-6м в ассортименте

520 ₽
за м²
купить в 1 клик

Евровагонка сорт A 12.5х96 мм

Вагонка хвоя (сосна, ель), сухая. Длина 3-6м в ассортименте

528 ₽
за м²
купить в 1 клик

Вагонка штиль из сосны сорт A 12.5х96 мм

Вагонка хвоя (сосна, ель), сухая. Длина 2-6м в ассортименте

528 ₽
за м²
купить в 1 клик

Вагонка штиль из сосны сорт A 16х140 мм

Вагонка хвоя (сосна, ель), сухая. Длина 2-6м в ассортименте

550 ₽
за м²
купить в 1 клик

Евровагонка из осины 15х96 мм сорт А

575 ₽
за м²
купить в 1 клик

Вагонка штиль из лиственницы сорт BC 14x96 мм

Сибирская лиственница камерной сушки, длина от 2м до 6м

600 ₽
за м²
купить в 1 клик

Вагонка штиль из лиственницы сорт BC 14x115 мм

Сибирская лиственница камерной сушки, длина от 2м до 6м

600 ₽
за м²
купить в 1 клик

Вагонка штиль липа сорт AB 14x90 мм

Вагонка для бани из кавказской липы. 2-6м

600 ₽
за м²
купить в 1 клик

Евровагонка из липы сорт А 15х95 мм

Вагонка для бани из кавказской липы. 2-6м

610 ₽
за м²
купить в 1 клик

Вагонка штиль из ангарской сосны сорт BC 14x115 мм

Ангарская сосна, влажность менее 14%. Длина 2-6м

650 ₽
за м²
купить в 1 клик

Вагонка штиль из ангарской сосны сорт BC 14x140 мм

Ангарская сосна, влажность менее 14%. Длина 2-6м

650 ₽
за м²
купить в 1 клик

Вагонка штиль из ангарской сосны сорт BC 14x96 мм

Ангарская сосна, влажность менее 14%. Длина 2-6м

650 ₽
за м²
купить в 1 клик

Вагонка штиль из лиственницы сорт BC 14x140 мм

Сибирская лиственница камерной сушки, длина от 2м до 6м

800 ₽
за м²
купить в 1 клик

Вагонка штиль из ангарской сосны сорт AB 14x96 мм

Ангарская сосна, влажность менее 14%. Длина 2-6м

850 ₽
за м²
купить в 1 клик

Вагонка штиль из осины 15х96 мм сорт Прима

850 ₽
за м²
купить в 1 клик

Вагонка штиль из лиственницы сорт AB 14x96 мм

Сибирская лиственница камерной сушки, длина от 2м до 6м

900 ₽
за м²
купить в 1 клик

Евровагонка из осины 15х96 мм сорт Экстра

950 ₽
за м²
купить в 1 клик

Вагонка штиль из ангарской сосны сорт AB 14x115 мм

Ангарская сосна, влажность менее 14%. Длина 2-6м

950 ₽
за м²
купить в 1 клик

Вагонка штиль из ангарской сосны сорт AB 14x140 мм

Ангарская сосна, влажность менее 14%. Длина 2-6м

950 ₽
за м²
купить в 1 клик

Вагонка штиль из лиственницы сорт AB 14x115 мм

Сибирская лиственница камерной сушки, длина от 2м до 6м

950 ₽
за м²
купить в 1 клик

Вагонка штиль из лиственницы сорт AB 14x140 мм

Сибирская лиственница камерной сушки, длина от 2м до 6м

1 000 ₽
за м²
купить в 1 клик

Вагонка штиль из сибирского кедра сорт BC 14х96 мм

Обшивочная доска камерной сушки. Влажность 12%, длина 2-6 метров

1 050 ₽
за м²
купить в 1 клик

Евровагонка из осины 15х120 мм сорт А

1 070 ₽
за м²
купить в 1 клик

Вагонка штиль из лиственницы сорт A 14x96 мм

Сибирская лиственница камерной сушки, длина от 2м до 6м

1 100 ₽
за м²
купить в 1 клик

Вагонка штиль из лиственницы сорт Прима 14x96 мм

Сибирская лиственница камерной сушки, длина от 2м до 6м

1 100 ₽
за м²
купить в 1 клик

Евровагонка из липы сорт А 15х120 мм

Вагонка для бани из кавказской липы. 2-6м

1 100 ₽
за м²
купить в 1 клик

Вагонка штиль липа сорт Прима 14x90 мм

Вагонка для бани из кавказской липы. 2-6м

1 100 ₽
за м²
купить в 1 клик

Вагонка штиль из осины 15х120 мм сорт Прима

1 100 ₽
за м²
купить в 1 клик

Вагонка штиль из сибирского кедра сорт BC 14х115 мм

Обшивочная доска камерной сушки. Влажность 12%, длина 2-6 метров.

1 100 ₽
за м²
купить в 1 клик

Вагонка штиль из сибирского кедра сорт BC 14х140 мм

Обшивочная доска камерной сушки. Влажность 12%, длина 2-6 метров.

1 100 ₽
за м²
купить в 1 клик

Вагонка штиль из ангарской сосны сорт A 14x96 мм

Ангарская сосна, влажность менее 14%. Длина 2-6м

1 100 ₽
за м²
купить в 1 клик

Евровагонка из липы сорт Экстра 15х95 мм

Вагонка для бани из кавказской липы. 2-6м

1 140 ₽
за м²
купить в 1 клик

Вагонка штиль из лиственницы сорт A 14x115 мм

Сибирская лиственница камерной сушки, длина от 2м до 6м

1 200 ₽
за м²
купить в 1 клик

Вагонка штиль из ангарской сосны сорт A 14x140 мм

Ангарская сосна, влажность менее 14%. Длина 2-6м

1 200 ₽
за м²
купить в 1 клик

Вагонка штиль из ангарской сосны сорт A 14x115 мм

Ангарская сосна, влажность менее 14%. Длина 2-6м

1 200 ₽
за м²
купить в 1 клик

Вагонка штиль из алтайского кедра сорт BC 15х115 мм

Материал камерной сушки в термопленке. Длина до 4 метров

1 200 ₽
за м²
купить в 1 клик

Вагонка штиль из алтайского кедра сорт BC 15х140 мм

Материал камерной сушки в термопленке. Длина до 4 метров

1 200 ₽
за м²
купить в 1 клик

Вагонка штиль из алтайского кедра сорт BC 15х96 мм

Материал камерной сушки в термопленке. Длина до 4 метров

1 200 ₽
за м²
купить в 1 клик

Вагонка штиль из сибирского кедра сорт AB 14х96 мм

Обшивочная доска камерной сушки. Влажность 12%, длина 2-6 метров

1 250 ₽
за м²
купить в 1 клик

Евровагонка из осины 15х120 мм сорт Экстра

1 270 ₽
за м²
купить в 1 клик

Вагонка штиль из ангарской сосны сорт Прима 14x90 мм

Ангарская сосна, влажность менее 14%. Длина 2-6м

1 300 ₽
за м²
купить в 1 клик

Вагонка штиль из ангарской сосны сорт Прима 14x96 мм

Ангарская сосна, влажность менее 14%. Длина 2-6м

1 300 ₽
за м²
купить в 1 клик

Вагонка штиль из сибирского кедра сорт AB 14х115 мм

Обшивочная доска камерной сушки. Влажность 12%, длина 2-6 метров.

1 300 ₽
за м²
купить в 1 клик

Вагонка штиль из сибирского кедра сорт AB 14х140 мм

Обшивочная доска камерной сушки. Влажность 12%, длина 2-6 метров.

1 300 ₽
за м²
купить в 1 клик

Вагонка штиль из сибирского кедра сорт A 14х96 мм

Обшивочная доска камерной сушки. Влажность 12%, длина 2-6 метров

1 300 ₽
за м²
купить в 1 клик

Вагонка штиль из алтайского кедра сорт AB 18х90 мм

Материал камерной сушки в термопленке. Длина до 4 метров

1 300 ₽
за м²
1 500 ₽
за м²
купить в 1 клик

Вагонка штиль из алтайского кедра сорт AB 18х140 мм

Материал камерной сушки в термопленке. Длина до 4 метров

1 300 ₽
за м²
1 500 ₽
за м²
купить в 1 клик

Евровагонка из липы сорт Экстра 14х120 мм

Вагонка для бани из кавказской липы. 2-6м

1 320 ₽
за м²
купить в 1 клик

Вагонка штиль из лиственницы сорт Прима 14x115 мм

Сибирская лиственница камерной сушки, длина от 2м до 6м

1 350 ₽
за м²
купить в 1 клик

Вагонка штиль из лиственницы сорт A 14x140 мм

Сибирская лиственница камерной сушки, длина от 2м до 6м

1 350 ₽
за м²
купить в 1 клик

Вагонка штиль из лиственницы сорт Прима 14x140 мм

Сибирская лиственница камерной сушки, длина от 2м до 6м

1 400 ₽
за м²
купить в 1 клик

Вагонка штиль липа сорт Экстра 14x90 мм

Вагонка для бани из кавказской липы. 2-6м

1 400 ₽
за м²
купить в 1 клик

Вагонка штиль из лиственницы сорт Экстра 14x96 мм

Сибирская лиственница камерной сушки, длина от 2м до 6м

1 450 ₽
за м²
купить в 1 клик

Вагонка штиль из ангарской сосны сорт Прима 14x110 мм

Ангарская сосна, влажность менее 14%. Длина 2-6м

1 500 ₽
за м²
купить в 1 клик

Вагонка штиль из ангарской сосны сорт Экстра 14x90 мм

Ангарская сосна, влажность менее 14%. Длина 2-6м

1 500 ₽
за м²
купить в 1 клик

Вагонка штиль из ангарской сосны сорт Экстра 14x96 мм

Ангарская сосна, влажность менее 14%. Длина 2-6м

1 500 ₽
за м²
купить в 1 клик

Вагонка штиль из сибирского кедра сорт Прима 14х96 мм

Обшивочная доска камерной сушки. Влажность 12%, длина 2-6 метров

1 500 ₽
за м²
купить в 1 клик

Вагонка штиль из сибирского кедра сорт A 14х115 мм

Обшивочная доска камерной сушки. Влажность 12%, длина 2-6 метров.

1 500 ₽
за м²
купить в 1 клик

Евровагонка из липы сорт Экстра 15х120 мм

Вагонка для бани из кавказской липы. 2-6м

1 550 ₽
за м²
купить в 1 клик

Вагонка штиль из ангарской сосны сорт Экстра 14x110 мм

Ангарская сосна, влажность менее 14%. Длина 2-6м

1 600 ₽
за м²
купить в 1 клик

Вагонка штиль из лиственницы сорт Экстра 14x115 мм

Сибирская лиственница камерной сушки, длина от 2м до 6м

1 650 ₽
за м²
купить в 1 клик

Вагонка штиль из сибирского кедра сорт A 14х140 мм

Обшивочная доска камерной сушки. Влажность 12%, длина 2-6 метров.

1 650 ₽
за м²
купить в 1 клик

Вагонка штиль из алтайского кедра сорт AB 15х96 мм

Материал камерной сушки в термопленке. Длина до 4 метров

1 700 ₽
за м²
купить в 1 клик

Вагонка штиль из алтайского кедра сорт AB 15х140 мм

Материал камерной сушки в термопленке. Длина до 4 метров

1 700 ₽
за м²
2 300 ₽
за м²
купить в 1 клик

Вагонка штиль из алтайского кедра сорт AB 15х115 мм

Материал камерной сушки в термопленке. Длина до 4 метров

1 700 ₽
за м²
купить в 1 клик

Вагонка штиль из ангарской сосны сорт Прима 14x140 мм

Ангарская сосна, влажность менее 14%. Длина 2-6м

1 700 ₽
за м²
купить в 1 клик

Вагонка штиль из ангарской сосны сорт Прима 14x115 мм

Ангарская сосна, влажность менее 14%. Длина 2-6м

1 700 ₽
за м²
купить в 1 клик

Вагонка штиль из сибирского кедра сорт Экстра 14х96 мм

Обшивочная доска камерной сушки. Влажность 12%, длина 2-6 метров

1 700 ₽
за м²
купить в 1 клик

Вагонка штиль из лиственницы сорт Экстра 14x140 мм

Сибирская лиственница камерной сушки, длина от 2м до 6м

1 900 ₽
за м²
купить в 1 клик

Вагонка штиль из сибирского кедра сорт Прима 14х115 мм

Обшивочная доска камерной сушки. Влажность 12%, длина 2-6 метров.

1 950 ₽
за м²
купить в 1 клик

Вагонка штиль из ангарской сосны сорт Экстра 14x140 мм

Ангарская сосна, влажность менее 14%. Длина 2-6м

2 000 ₽
за м²
купить в 1 клик

Вагонка штиль из ангарской сосны сорт Экстра 14x115 мм

Ангарская сосна, влажность менее 14%. Длина 2-6м

2 000 ₽
за м²
купить в 1 клик

Вагонка штиль из сибирского кедра сорт Экстра 14х115 мм

Обшивочная доска камерной сушки. Влажность 12%, длина 2-6 метров.

2 000 ₽
за м²
купить в 1 клик

Вагонка штиль из сибирского кедра сорт Прима 14х140 мм

Обшивочная доска камерной сушки. Влажность 12%, длина 2-6 метров.

2 100 ₽
за м²
купить в 1 клик

Вагонка штиль из сибирского кедра сорт Экстра 14х140 мм

Обшивочная доска камерной сушки. Влажность 12%, длина 2-6 метров.

2 300 ₽
за м²
купить в 1 клик

Вагонка штиль из алтайского кедра сорт Прима 15х96 мм

Материал камерной сушки в термопленке. Длина до 4 метров

2 700 ₽
за м²
купить в 1 клик

Вагонка штиль из алтайского кедра сорт Прима 15х140 мм

Материал камерной сушки в термопленке. Длина до 4 метров

2 700 ₽
за м²
2 800 ₽
за м²
купить в 1 клик

Вагонка штиль из алтайского кедра сорт Прима 15х115 мм

Материал камерной сушки в термопленке. Длина до 4 метров

2 700 ₽
за м²
2 800 ₽
за м²
купить в 1 клик

Вагонка штиль из алтайского кедра сорт Экстра 15х96 мм

Материал камерной сушки в термопленке. Длина до 4 метров

3 400 ₽
за м²
купить в 1 клик

Вагонка штиль из алтайского кедра сорт Экстра 15х115 мм

Материал камерной сушки в термопленке. Длина до 4 метров

3 400 ₽
за м²
3 500 ₽
за м²
купить в 1 клик

Вагонка штиль из алтайского кедра сорт Экстра 15х140 мм

Материал камерной сушки в термопленке. Длина до 4 метров

3 400 ₽
за м²
3 500 ₽
за м²
купить в 1 клик

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В каталоге компании "Вудснаб" вы всегда найдёте обшивочную доску, которая подойдёт наилучшим образом для решения именно ваших задач.

Вагонка из сосны/ели

Пожалуй, самый распространённый и самый востребованный материал в центральном регионе России. Благодаря смолянистой структуре хвойный материал достаточно неплохо сопротивляется суровому российскому климату, с его перепадами температур и влажности. В то же время такая вагонка достаточно покладистая, поддаётся покраске, пропитке, обработке огнебиозащитными составами и т.п. Эта обшивочная доска широко используется как для внешней отделки, так и для работ внутри помещений. При этом сосновая вагонка продаётся по весьма доступной цене.

Обшивка из ангарской сосны

Особняком выделим вагонку из ангарской сосны. Она стоит дороже аналогичных изделий из центральных широт, потому что чем более холодные и суровые условия произрастания дерева, тем более плотная структура древесины. Следствием этого является большая прочность, большая устойчивость ко внешним воздействиям. Однако под воздействием прямого солнечного света ангарскую сосну (как впрочем и обычную европейскую) может изрядно крутить. Поэтому "ангарка" находит основное применение во внутренней отделке. В сравнении с обычной сосновой вагонкой интерьеры получаются более долговечные и более благородные. Ангарская сосна обладает особой непередаваемой структурой и оттенком.

Стеновая доска из лиственницы

Следующим по стоимости материалом для производства обшивочной доски в нашем списке будет лиственница. Хвойная порода, как и сосна, она ещё более устойчивая ко гниению и атакам насекомых из-за особой густосмолистой структуры древесины. На стадии сушки лиственничная смола полимеризуется, превращаясь в "каменный щит", который не по зубам как непогоде, так и жучкам-короедам. Растёт лиственница далеко в сибири и в значительно меньших количествах, чем сосна. Это делает данную породу достаточно дорогой. Но высокая стоимость полностью оправдана долговечностью и красотой. Как правило вагонку из лиственницы используют для внешней отделки, но и внутри помещения она изысканно подчеркнёт ваш статус. Отметим, что хоть лиственница может десятилетиями стоять даже под проливным дождём, она со временем теряет визуальные свойства. Чтобы сохранить их необходима обработка специальными красками или маслами. Плотная смолёная древесина прокрашивается не так охотно, как европейская сосна, поэтому для лиственницы используют специальные лако-красочные составы и чаще красят в цехах, чем вручную.

Кедровая вагонка

Кедровая вагонка – это не только красивая отделка, но и забота о здоровье. Производят её из сибирского или алтайского кедра, который на Руси издревле считался древом жизни. Фитонциды, которые выделяет древесина кедра, благоприятно влияют на самочувствие человека, успокаивают нервную систему, способствуют прекращению заболеваний носоглотки, укрепляют иммунитет. Элементы отделки из кедра можно встретить во многих санаториях и пансионатах советского периода. Даже небольшой кедровой вставки достаточно, чтобы поддерживать особый микроклимат в помещении. А уж представить парилку без кедровой стенки просто невозможно! Стоимость кедра высокая, материал относится к премиальному сегменту. Поэтому основное применение он находит во внутренней отделке стен и потолков, часто в сочетании с более дешевыми отделочными материалами.

Липовая деревянная вагонка

Вагонка из липы – традиционный материал для отделки бань. Уникальность этой породы дерева в том, что оно легко переносит высокие температуры и влажность, при этом обладает крайне низкой теплопроводностью. Вы точно не обожжётесь в парной, если сядете на липовую полку или прислонитесь к стене с липовой облицовкой. Также немаловажно, что материал не выделяет смол или соков, контакт с которыми в бане будет мало приятен.

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