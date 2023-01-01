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Вагонка хвоя (сосна, ель),сухая. Длина 2,5-6м в ассортименте
Сибирская лиственница камерной сушки, длина от 2м до 6м
Сибирская лиственница камерной сушки, длина от 2м до 6м
Вагонка хвоя (сосна, ель), сухая. Длина 2-6м в ассортименте
Вагонка хвоя (сосна, ель),сухая. Длина 2,5-6м в ассортименте
Сибирская лиственница камерной сушки, длина от 2м до 6м
Вагонка хвоя (сосна, ель), сухая. Длина 2-6м в ассортименте
Вагонка хвоя (сосна, ель), сухая. Длина 2-6м в ассортименте
Вагонка хвоя (сосна, ель), сухая. Длина 2-6м в ассортименте
Вагонка хвоя (сосна, ель), сухая. Длина 3-6м в ассортименте
Вагонка хвоя (сосна, ель), сухая. Длина 2-6м в ассортименте
Вагонка хвоя (сосна, ель), сухая. Длина 2-6м в ассортименте
Сибирская лиственница камерной сушки, длина от 2м до 6м
Сибирская лиственница камерной сушки, длина от 2м до 6м
Вагонка для бани из кавказской липы. 2-6м
Вагонка для бани из кавказской липы. 2-6м
Ангарская сосна, влажность менее 14%. Длина 2-6м
Ангарская сосна, влажность менее 14%. Длина 2-6м
Ангарская сосна, влажность менее 14%. Длина 2-6м
Сибирская лиственница камерной сушки, длина от 2м до 6м
Ангарская сосна, влажность менее 14%. Длина 2-6м
Сибирская лиственница камерной сушки, длина от 2м до 6м
Ангарская сосна, влажность менее 14%. Длина 2-6м
Ангарская сосна, влажность менее 14%. Длина 2-6м
Сибирская лиственница камерной сушки, длина от 2м до 6м
Сибирская лиственница камерной сушки, длина от 2м до 6м
Обшивочная доска камерной сушки. Влажность 12%, длина 2-6 метров
Сибирская лиственница камерной сушки, длина от 2м до 6м
Сибирская лиственница камерной сушки, длина от 2м до 6м
Вагонка для бани из кавказской липы. 2-6м
Вагонка для бани из кавказской липы. 2-6м
Обшивочная доска камерной сушки. Влажность 12%, длина 2-6 метров.
Обшивочная доска камерной сушки. Влажность 12%, длина 2-6 метров.
Ангарская сосна, влажность менее 14%. Длина 2-6м
Вагонка для бани из кавказской липы. 2-6м
Сибирская лиственница камерной сушки, длина от 2м до 6м
Ангарская сосна, влажность менее 14%. Длина 2-6м
Ангарская сосна, влажность менее 14%. Длина 2-6м
Материал камерной сушки в термопленке. Длина до 4 метров
Материал камерной сушки в термопленке. Длина до 4 метров
Материал камерной сушки в термопленке. Длина до 4 метров
Обшивочная доска камерной сушки. Влажность 12%, длина 2-6 метров
Ангарская сосна, влажность менее 14%. Длина 2-6м
Ангарская сосна, влажность менее 14%. Длина 2-6м
Обшивочная доска камерной сушки. Влажность 12%, длина 2-6 метров.
Обшивочная доска камерной сушки. Влажность 12%, длина 2-6 метров.
Обшивочная доска камерной сушки. Влажность 12%, длина 2-6 метров
Материал камерной сушки в термопленке. Длина до 4 метров
Материал камерной сушки в термопленке. Длина до 4 метров
Вагонка для бани из кавказской липы. 2-6м
Сибирская лиственница камерной сушки, длина от 2м до 6м
Сибирская лиственница камерной сушки, длина от 2м до 6м
Сибирская лиственница камерной сушки, длина от 2м до 6м
Вагонка для бани из кавказской липы. 2-6м
Сибирская лиственница камерной сушки, длина от 2м до 6м
Ангарская сосна, влажность менее 14%. Длина 2-6м
Ангарская сосна, влажность менее 14%. Длина 2-6м
Ангарская сосна, влажность менее 14%. Длина 2-6м
Обшивочная доска камерной сушки. Влажность 12%, длина 2-6 метров
Обшивочная доска камерной сушки. Влажность 12%, длина 2-6 метров.
Вагонка для бани из кавказской липы. 2-6м
Ангарская сосна, влажность менее 14%. Длина 2-6м
Сибирская лиственница камерной сушки, длина от 2м до 6м
Обшивочная доска камерной сушки. Влажность 12%, длина 2-6 метров.
Материал камерной сушки в термопленке. Длина до 4 метров
Материал камерной сушки в термопленке. Длина до 4 метров
Материал камерной сушки в термопленке. Длина до 4 метров
Ангарская сосна, влажность менее 14%. Длина 2-6м
Ангарская сосна, влажность менее 14%. Длина 2-6м
Обшивочная доска камерной сушки. Влажность 12%, длина 2-6 метров
Сибирская лиственница камерной сушки, длина от 2м до 6м
Обшивочная доска камерной сушки. Влажность 12%, длина 2-6 метров.
Ангарская сосна, влажность менее 14%. Длина 2-6м
Ангарская сосна, влажность менее 14%. Длина 2-6м
Обшивочная доска камерной сушки. Влажность 12%, длина 2-6 метров.
Обшивочная доска камерной сушки. Влажность 12%, длина 2-6 метров.
Обшивочная доска камерной сушки. Влажность 12%, длина 2-6 метров.
Материал камерной сушки в термопленке. Длина до 4 метров
Материал камерной сушки в термопленке. Длина до 4 метров
Материал камерной сушки в термопленке. Длина до 4 метров
Материал камерной сушки в термопленке. Длина до 4 метров
Материал камерной сушки в термопленке. Длина до 4 метров
Материал камерной сушки в термопленке. Длина до 4 метров
В каталоге компании "Вудснаб" вы всегда найдёте обшивочную доску, которая подойдёт наилучшим образом для решения именно ваших задач.
Пожалуй, самый распространённый и самый востребованный материал в центральном регионе России. Благодаря смолянистой структуре хвойный материал достаточно неплохо сопротивляется суровому российскому климату, с его перепадами температур и влажности. В то же время такая вагонка достаточно покладистая, поддаётся покраске, пропитке, обработке огнебиозащитными составами и т.п. Эта обшивочная доска широко используется как для внешней отделки, так и для работ внутри помещений. При этом сосновая вагонка продаётся по весьма доступной цене.
Особняком выделим вагонку из ангарской сосны. Она стоит дороже аналогичных изделий из центральных широт, потому что чем более холодные и суровые условия произрастания дерева, тем более плотная структура древесины. Следствием этого является большая прочность, большая устойчивость ко внешним воздействиям. Однако под воздействием прямого солнечного света ангарскую сосну (как впрочем и обычную европейскую) может изрядно крутить. Поэтому "ангарка" находит основное применение во внутренней отделке. В сравнении с обычной сосновой вагонкой интерьеры получаются более долговечные и более благородные. Ангарская сосна обладает особой непередаваемой структурой и оттенком.
Следующим по стоимости материалом для производства обшивочной доски в нашем списке будет лиственница. Хвойная порода, как и сосна, она ещё более устойчивая ко гниению и атакам насекомых из-за особой густосмолистой структуры древесины. На стадии сушки лиственничная смола полимеризуется, превращаясь в "каменный щит", который не по зубам как непогоде, так и жучкам-короедам. Растёт лиственница далеко в сибири и в значительно меньших количествах, чем сосна. Это делает данную породу достаточно дорогой. Но высокая стоимость полностью оправдана долговечностью и красотой. Как правило вагонку из лиственницы используют для внешней отделки, но и внутри помещения она изысканно подчеркнёт ваш статус. Отметим, что хоть лиственница может десятилетиями стоять даже под проливным дождём, она со временем теряет визуальные свойства. Чтобы сохранить их необходима обработка специальными красками или маслами. Плотная смолёная древесина прокрашивается не так охотно, как европейская сосна, поэтому для лиственницы используют специальные лако-красочные составы и чаще красят в цехах, чем вручную.
Кедровая вагонка – это не только красивая отделка, но и забота о здоровье. Производят её из сибирского или алтайского кедра, который на Руси издревле считался древом жизни. Фитонциды, которые выделяет древесина кедра, благоприятно влияют на самочувствие человека, успокаивают нервную систему, способствуют прекращению заболеваний носоглотки, укрепляют иммунитет. Элементы отделки из кедра можно встретить во многих санаториях и пансионатах советского периода. Даже небольшой кедровой вставки достаточно, чтобы поддерживать особый микроклимат в помещении. А уж представить парилку без кедровой стенки просто невозможно! Стоимость кедра высокая, материал относится к премиальному сегменту. Поэтому основное применение он находит во внутренней отделке стен и потолков, часто в сочетании с более дешевыми отделочными материалами.
Вагонка из липы – традиционный материал для отделки бань. Уникальность этой породы дерева в том, что оно легко переносит высокие температуры и влажность, при этом обладает крайне низкой теплопроводностью. Вы точно не обожжётесь в парной, если сядете на липовую полку или прислонитесь к стене с липовой облицовкой. Также немаловажно, что материал не выделяет смол или соков, контакт с которыми в бане будет мало приятен.
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